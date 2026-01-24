Ho tenuto il segreto per trent’anni Valentino la scoperta solo dopo il funerale C’era anche lei | chi è Sarah

Dopo trent’anni, è stata rivelata una scoperta sorprendente a proposito di Valentino Garavani, emersa solo dopo il suo funerale. Tra i ricordi e le testimonianze, emerge anche la figura di Sarah, il cui ruolo rimane ora al centro dell’attenzione. Nel pomeriggio di mercoledì, Piazza Mignanelli ha accolto l’ultimo omaggio al celebre stilista, simbolo di eleganza e stile italiano.

Piazza Mignanelli, nel pomeriggio di mercoledì, diventa il teatro dell’ultimo omaggio a Valentino Garavani. Davanti alla camera ardente dello stilista, centinaia di persone attendono in silenzio quando, tra i presenti, si fa notare una giovane donna con cappello largo e abito giallo. Non è un personaggio conosciuto, nessun fotografo la identifica, ma al momento di avvicinarsi agli addetti alla sicurezza pronuncia una frase che richiama un passato lontano: “Dite al dottor Giammetti che c’è Sarah. Forse si ricorda: mi hanno pagato gli studi”. Contro ogni previsione, Giancarlo Giammetti si alza, la osserva, la riconosce e si emoziona. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Valentino, chi è e la storia di Sarah: “Ho tenuto il segreto per trent’anni”Valentino Garavani è stato uno dei più grandi stilisti italiani, simbolo di eleganza e creatività.

«Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il segreto per trent'anni»Una ragazza si trova a Piazza Mignanelli, tra le persone che rendono omaggio a Valentino Garavani.

«Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il segreto per trent'anni»Piazza Mignanelli, mercoledì pomeriggio. Tra le centinaia di persone in fila per l'ultimo saluto a Valentino Garavani, spunta una ragazza con un cappello da diva e un vestito ... leggo.it

