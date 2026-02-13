Il bambino Tommaso, vittima di un cuore danneggiato durante il trasporto, si trova in grave condizione e il suo legale ha dichiarato che non può più essere sottoposto al trapianto. La famiglia vive ore di grande incertezza, mentre la mamma continua a sperare in un miracolo. Le autorità stanno indagando sul possibile danneggiamento dell’organo, che potrebbe aver compromesso irreparabilmente la salute del piccolo. Intanto, i medici cercano di fare il massimo per lui, ma la situazione resta molto delicata.

Tommaso, che ha due anni e quattro mesi, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre scorso, dopo aver subito un trapianto. L’intervento, purtroppo, è andato a male perché il cuore era danneggiato, forse per l’utilizzo di ghiaccio artificiale durante il trasporto. L’avvocato Petruzzi ha spiegato che la famiglia non perde, però, le speranze di salvargli la vita. Dopo che sua mamma aveva lanciato un appello per trovare un cuore entro 48 ore, adesso la famiglia del bimbo ha intenzione di chiedere «alla direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi un parere terzo, al Bambin Gesù, sulla condizione di trapiantabilità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non smette di sperare

L'avvocato della famiglia del bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli e che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, spiega che il piccolo ora è inabile al trapianto e che chiederanno una perizia al Bambin Gesù, poiché il medico legale sostiene che non può affrontare un nuovo intervento.

Il bambino di due anni e mezzo, che ha ricevuto un cuore

