musica grandi nomi e nuovi talenti in scena carboni atteso ritorno

Il concerto di Luca Carboni il 24 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno segna l’inizio della stagione musicale 2026 in Emilia. Un evento che riunisce grandi nomi e nuovi talenti, offrendo un’occasione di ascolto e scoperta per gli appassionati di musica d’autore. Un ritorno atteso da molti, che conferma l’importanza della scena musicale dal vivo nella regione.

di Pierfrancesco Pacoda L’attesa per chi ama la canzone d’autore è tutta per il ritorno sulle scene di Luca Carboni che, con il suo concerto del 24 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), inaugura nel migliore dei modi la stagione della grande musica dal vivo nel 2026 in Emilia. E’ il primo di tre spettacoli, gli altri sono in programma il 19 e 20 aprile, sempre nello stesso spazio. Il 24, in contemporanea, sarà a Bologna un altro protagonista dell’ondata storica dei cantautori nazionali, Francesco De Gregori all’Estragon (il giorno prima al Vox Club di Nonantola, dove il 30 arriva Mecna, voce amatissima dalle generazioni più giovani). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

