Musica grandi nomi e giovani talenti L’atmosfera si scalda

L’arrivo del 2026 in Regione si annuncia all’insegna della musica, con eventi che spaziano tra rock, pop, grandi artisti e giovani promesse. Un’occasione imperdibile per vivere le festività all’insegna della musica, immergendosi in un ricco calendario di concerti pensati per tutti i gusti e tutte le età.

di Pierfrancesco Pacoda Promette un’immersione totale nella musica la fine del nuovo anno e l’inizio del 2026 in Regione, con tante occasioni per trascorrere le feste concedendosi un concerto scelto tra le innumerevoli offerte, tra rock e pop, tra grandi nomi e giovani talenti da scoprire. Si inizia oggi, replica domani, con due concerti degli Zen Circus all’Estragon di Bologna. La band toscana presenterà le canzoni dell’album appena uscito, ‘Il Male’, ed è una delle realtà più originali del nuovo rock italiano. Il gruppo sarà il 27 dicembre al Mamamia di Senigallia. In contemporanea oggi al TPO si esibiscono il Mago del Gelato, giovanissima formazione tra jazz, dance e suoni soul anni ’60. 🔗 Leggi su Quotidiano.net