Un altro argento per Cristina Morelli Studentesca sul tetto d’Italia con le Allieve Maschi 2°

Rieti si prepara all’Europeo U18: l’argento di Morelli e la Studentesca Andrea Milardi accendono l’attesa. Cristina Morelli ha conquistato una medaglia d’argento nei 1500 metri ai Campionati Italiani Indoor Allievi di Ancona, una prestazione che consolida il suo talento e proietta la Studentesca Andrea Milardi, società sportiva reatina, al centro dell’attenzione in vista dei Campionati Europei Under 18 che si svolgeranno a Rieti nel 2026. La competizione, oltre ai successi individuali, ha visto la Studentesca emergere come una delle realtà più dinamiche dell’atletica giovanile italiana. Un fine settimana di successi per la Studentesca.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cristina Morelli e Benedetta Federici hanno portato all’Atletica Studentesca Andrea Milardi due medaglie ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona, dove hanno conquistato rispettivamente un argento negli 800 metri e un bronzo nel salto in lungo.

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi con Riccardo Lorello, che conquista un bronzo nel pattinaggio di velocità nei 5000 metri.

