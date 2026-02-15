Atletica giovanile | argento e bronzo per la Studentesca ad Ancona Rieti 2026 sempre più vicina

Cristina Morelli e Benedetta Federici hanno portato all’Atletica Studentesca Andrea Milardi due medaglie ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona, dove hanno conquistato rispettivamente un argento negli 800 metri e un bronzo nel salto in lungo. La loro prestazione ha portato il team a ridosso delle grandi gare di Rieti 2026, che si avvicinano rapidamente.

Studentesca Andrea Milardi: L’argento e il bronzo di Ancona accendono la vigilia di Rieti 2026. Cristina Morelli e Benedetta Federici hanno regalato alla Studentesca Andrea Milardi due medaglie brillanti ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona: un argento negli 800 metri e un bronzo nel salto in lungo. Questi risultati, ottenuti nel fine settimana del 14 febbraio 2026, proiettano l’attenzione sui Campionati Europei Under 18 che Rieti ospiterà a luglio dello stesso anno, alimentando la speranza di una competizione di alto livello e un’ondata di entusiasmo per l’atletica giovanile. Morelli e Federici: due storie di successo.🔗 Leggi su Ameve.eu Ancona, l’atletica giovanile brilla: Studentesca Milardi Rieti conquista oro e podi ai Campionati Italiani Indoor. Questa mattina, ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, la Studentesca Milardi Rieti ha dominato tra gli under 20. Flora Tabanelli sempre più vicina alle Olimpiadi: l’azzurra torna ad allenarsi in gruppo Flora Tabanelli, atleta italiana, si sta nuovamente allenando in gruppo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cross: Casone Noceto argento in Coppa Europa; Ancona U20/U23: Subito d’Oro Gelpi e Trinchera; Dalla pista a Milano Cortina, i protagonisti dell'atletica che vedremo in gara alle Olimpiadi; A Bevilacqua, promessa del ciclismo, l'Alfiere d'argento. Tutti i premiati. Mondiali atletica Tokyo, diretta: argento per Battocletti nei 10mila metri, Palmisano argento nella 35 km di marcia. Fabbri bronzo nel lancio del pesoAntonella Palmisano, tra le favorite nella 35 km di marcia che si è disputata nella notte italiana ai Mondiali di Tokyo, è arrivata seconda, conquistando la medaglia d'argento. Prima, la spagnola ... ilmessaggero.it Mattia Falciani vince l’argento nel salto in lungo al Trofeo delle ProvinceArezzo, 30 settembre 2025 – Medaglia d’argento e record personale per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo al Trofeo delle Province della categoria Ragazzi. Il giovane atleta, nato nel 2012, ha ... lanazione.it Il Trofeo Antonio Bertolone all'Atletica Ivrea! Oltre 800 FOTO del Cross giovanile di Bairo, gli scatti Bio Correndo di domenica mattina. A voi: https://www.biocorrendo.it/2026/02/le-foto-del-cross-giovanile-di-bairo.html facebook