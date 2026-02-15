Uil Campania in piazza contro il ddl stupri | E’ una lotta di libertà

La Uil Campania ha organizzato una manifestazione per protestare contro il disegno di legge sugli stupri. L’associazione sostiene che il “consenso libero e attuale” non sia solo una frase, ma rappresenti un cambiamento importante nelle norme sul reato e nella mentalità collettiva. Durante la protesta, decine di lavoratori e cittadini hanno sfilato davanti alla sede della Regione, chiedendo di bloccare il provvedimento.

“Il “consenso libero e attuale” inserito in un primo momento all’interno delle modifiche dell’art. 609 bis del codice penale non sono semplici parole, ma significa attuare un cambiamento fondamentale nei processi per stupro e nella cultura stessa del nostro Paese. Si tratta di una battaglia di libertà, di giustizia e di civiltà”. Così Giovanni Sgambati e Camilla Iovino, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale della Uil di Napoli e Campania che, questa mattina, erano presenti alla mobilitazione in Piazza Plebiscito, a Napoli, insieme a numerose categorie del sindacato e alle tante associazioni, artisti, partiti e cav (centri anti violenza), contro le modifiche attuate nel ddl stupri dalla senatrice Giulia Bongiorno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Lecco, questa mattina, un gruppo di donne ha manifestato in piazza XX Settembre contro il cosiddetto

Le Donne Democratiche di Ferrara scendono in piazza domenica 15 a Bologna per protestare contro il ddl stupri, perché temono che la nuova formulazione possa mettere in discussione il principio del consenso.

