Uil Campania in piazza contro il ddl stupri | E’ una lotta di libertà
La Uil Campania ha organizzato una manifestazione per protestare contro il disegno di legge sugli stupri. L’associazione sostiene che il “consenso libero e attuale” non sia solo una frase, ma rappresenti un cambiamento importante nelle norme sul reato e nella mentalità collettiva. Durante la protesta, decine di lavoratori e cittadini hanno sfilato davanti alla sede della Regione, chiedendo di bloccare il provvedimento.
“Il “consenso libero e attuale” inserito in un primo momento all’interno delle modifiche dell’art. 609 bis del codice penale non sono semplici parole, ma significa attuare un cambiamento fondamentale nei processi per stupro e nella cultura stessa del nostro Paese. Si tratta di una battaglia di libertà, di giustizia e di civiltà”. Così Giovanni Sgambati e Camilla Iovino, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale della Uil di Napoli e Campania che, questa mattina, erano presenti alla mobilitazione in Piazza Plebiscito, a Napoli, insieme a numerose categorie del sindacato e alle tante associazioni, artisti, partiti e cav (centri anti violenza), contro le modifiche attuate nel ddl stupri dalla senatrice Giulia Bongiorno.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Lecco, donne in piazza contro il 'DDL Stupri': "Senza consenso è sempre violenza"
A Lecco, questa mattina, un gruppo di donne ha manifestato in piazza XX Settembre contro il cosiddetto
Donne democratiche in piazza contro il ddl stupri: “Non si tocchi il principio del consenso”
Le Donne Democratiche di Ferrara scendono in piazza domenica 15 a Bologna per protestare contro il ddl stupri, perché temono che la nuova formulazione possa mettere in discussione il principio del consenso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro, Partire dai ragazzi; Lavori per la Coppa America a Bagnoli, Cgil, Cisl e Uil: solidarietà a Manfredi per le scritte vergognose; Senza consenso è stupro, presidio a Napoli; Fondi strutturali, Uil Abruzzo: Ritardo su spesa e programmazione, a rischio il tessuto produttivo e sociale della regione.
Uil Campania in piazza contro il ddl stupri: E’ una lotta di libertàIl consenso libero e attuale inserito in un primo momento all’interno delle modifiche dell’art. 609 bis del codice penale non sono semplici parole, ma significa attuare un cambiamento fondamentale ... ildenaro.it
Napoli in piazza contro ddl Bongiorno, Meglio nessuna legge che questaDonne e pochi uomini in piazza del Plebiscito, a Napoli, in contemporanea con altre città italiane, per il presidio Senza consenso è stupro contro il ddl Bongiorno che interviene sull'articolo 609 ... ansa.it
Questa mattina sulle pagine del Corriere Del Mezzogiorno, l’intervista a Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania. Napoli, 13 febbraio 2026 facebook