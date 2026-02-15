Donne democratiche in piazza contro il ddl stupri | Non si tocchi il principio del consenso
Le Donne Democratiche di Ferrara scendono in piazza domenica 15 a Bologna per protestare contro il ddl stupri, perché temono che la nuova formulazione possa mettere in discussione il principio del consenso. Un centinaio di loro si recheranno davanti alla sede del Senato, portando cartelli e chiedendo di non modificare le norme sulla violenza sessuale. La protesta nasce dalla preoccupazione che le modifiche possano indebolire le tutele per le vittime di stupro.
Violenza di genere. Le Donne democratiche di Ferrara aderiscono alla mobilitazione in programma domenica 15 a Bologna, promossa dai centri antiviolenza e dalle associazioni femministe, contro la riformulazione del cosiddetto ddl stupri presentata in Senato. “Riteniamo grave qualsiasi modifica che rischi di indebolire l’impianto approvato all’unanimità alla Camera - riferisce la portavoce Ilaria Baraldi -, fondato sul principio del consenso libero e attuale. Un principio chiaro e fondamentale: senza consenso non c’è relazione, ma violenza”. “Il sistema dei centri antiviolenza e delle case rifugio della nostra regione rappresenta un presidio essenziale di protezione, accoglienza e autonomia per chi subisce violenza - rimarca la portavoce -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ddl Stupri nel pantano. I giuristi: «Consenso principio necessario»
La legge sugli stupri si blocca di nuovo in Parlamento.
Donne in piazza contro il Ddl Bongiorno: "Senza consenso è stupro"
Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Violenza donne, Mori: Conferenza democratiche aderisce a mobilitazione contro Pdl Bongiorno; No al dissenso, sì al consenso: le Donne Democratiche in piazza e nelle istituzioni; Le Donne Democratiche dell'Emilia-Romagna in piazza contro la riformulazione del Ddl stupri; Le donne democratiche di Parma invitano alla manifestazione del 15 febbraio contro il ddl Bongiorno.
«Senza consenso libero e attuale è stupro»: le Donne democratiche in piazza in MoliseLa Conferenza delle Donne Democratiche del Molise aderisce e parteciperà alla mobilitazione collettiva in programma sabato 15 febbraio 2026, alle […] ... ecoaltomolise.net
Le Donne Democratiche dell'Emilia-Romagna in piazza contro la riformulazione del Ddl stupriLa portavoce Marcella Zappaterra: Il sistema dei centri antiviolenza e delle case rifugio dell’Emilia-Romagna è un presidio essenziale di protezione, accoglienza e autonomia per chi subisce violenza ... parmatoday.it
Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, domani sarà in piazza per partecipare ad una delle manifestazioni indette, in varie città d'Italia, dai Centri antiviolenza, dalle donne Democratiche e dalla Cgil per celebrare l'anniversario e dire no al ddl Bon facebook