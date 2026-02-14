Meloni ad Addis Abeba | L' Italia ha nel dna rispetto per gli altri e propensione al dialogo

Il presidente Meloni ha visitato Addis Abeba e ha affermato che l’Italia si distingue per il rispetto e il dialogo, valori che si riflettono anche nelle politiche estere. Durante il suo discorso, ha sottolineato come queste qualità abbiano contribuito a rafforzare i rapporti con i paesi africani, evidenziando l’importanza di collaborare in modo aperto e costruttivo.

"Ho l'onore di guidare un Paese che ha nel suo dna delle caratteristiche che la rendono un partner rispettato e apprezzato: propensione al dialogo, capacità di discussione, rispetto per gli altri prima di ogni altra cosa. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul significato profondo di una parola che in un mondo instabile e imprevedibile come il nostro può essere la chiave per tracciare la rotta, e questa parola è cooperazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'inizio del suo intervento all' Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana ad Addis Abeba.