Udinese-Sassuolo 1 | 2 | Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri
L'Udinese ha subito la seconda sconfitta di fila contro il Sassuolo, che ha vinto con un punteggio di 2-1. La causa principale è stata la ripresa, quando gli ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato in pochi minuti. La partita ha mostrato due volti distinti per i bianconeri, che hanno iniziato bene ma hanno poi ceduto nel secondo tempo.
Udinese, come spesso accade, dai due volti col Sassuolo. Quello della prima frazione, col vantaggio di Solet, e quello della ripresa, quando in pochi miuti gli ospiti la ribaltano con Laurienté e Pinamonti. Le pagelle.Okoye 5,5In pratica non tocca mai palla, se non per raccoglierla dal fondo del.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Serie A Gold, pallamano: seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano
Acf, seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Poker e rete inviolata per l'Under 17
L'ACF Arezzo Primavera incassa la seconda sconfitta consecutiva nella partita contro il Brescia, che si impone con un risultato di 1-2.
RISULTATI E CLASSIFICA DOPO META' CAMPIONATO E PRIMA DI RITORNO
Argomenti discussi: Udinese-Sassuolo, sfida all'ora di pranzo; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Udinese-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Calcio: Udinese-Sassuolo 1-2.
Udinese-Sassuolo 1-2, gol e highlights: Laurienté e Pinamonti firmano la rimontaLeggi su Sky Sport l'articolo Udinese-Sassuolo 1-2, gol e highlights: Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta ... sport.sky.it
Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2: rimonta nel secondo tempo con un super PinamontiBeffa incredibile per l'Udinese che in casa cade dopo esser andata in vantaggio e, invece di sorpassare la Lazio, si fa agganciare proprio dal Sassuolo a quota 32 punti. Dopo la rete di Solet al 10', ... forzaroma.info
SERIE A | In campo alle 12,30 Udinese-Sassuolo DIRETTA #ANSA facebook
#Udinese- #Sassuolo, le formazioni ufficiali x.com