Udinese-Sassuolo 1 | 2 | Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri

L'Udinese ha subito la seconda sconfitta di fila contro il Sassuolo, che ha vinto con un punteggio di 2-1. La causa principale è stata la ripresa, quando gli ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato in pochi minuti. La partita ha mostrato due volti distinti per i bianconeri, che hanno iniziato bene ma hanno poi ceduto nel secondo tempo.