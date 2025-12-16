Acf seconda sconfitta consecutiva per la Primavera Poker e rete inviolata per l' Under 17
L'ACF Arezzo Primavera incassa la seconda sconfitta consecutiva nella partita contro il Brescia, che si impone con un risultato di 1-2. La sfida si è conclusa con una prestazione difficile per le ragazze di Marco Merola, che non sono riuscite a ottenere punti contro una delle squadre in fondo alla classifica.
Arezzo, 16 dicembre 2025 – PRIMAVERA: ACF AREZZO – BRESCIA 1-2 Seconda sconfitta consecutiva per le cittine di Marco Merola, che lasciano punti sul campo contro il Brescia, fanalino di coda della classifica. La gara si sblocca dopo 5 minuti di gioco, con le ospiti che trovano il vantaggio grazie alla rete di Contrini. La reazione delle amaranto non si fa attendere: l’ACF Arezzo va alla ricerca del pareggio, che arriva al 12’ con il gol firmato da Sena. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-1. Nel secondo tempo il match resta in equilibrio, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Lanazione.it
