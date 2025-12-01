Infortunio Berardi che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi Grosso al lavoro per sostituirlo

Infortunio Berardi, Sassuolo in allarme: comunicato ufficiale e Grosso studia le alternative. Le ultimissime novità L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è stato costretto ad abbandonare anzitempo la sfida in trasferta contro il Como. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato il peggiore degli scenari per il tecnico Fabio Grosso: il capitano neroverde ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Berardi, che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi, Grosso al lavoro per sostituirlo

