Kristian Thorstvedt si dice deluso dopo la partita contro l’Inter. Il centrocampista del Sassuolo commenta il suo gol mancato e sottolinea che, con quella rete, le cose sarebbero potute andare diversamente. Thorstvedt aggiunge anche che l’episodio del rosso a Matic ha influito molto sulla partita, lasciandolo con un senso di frustrazione.

Il commento di Kristian Thorstvedt dopo la sfida tra Sassuolo e Inter entra nel vivo della lettura tattica e della gestione degli episodi chiave. Il centrocampista esamina i momenti decisivi e le scelte che hanno segnato la partita, offrendo una prospettiva mirata sull'andamento della gara, sui sostegni di reparto e sull’impatto dell’avversario. La rete che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del confronto non è stata convalidata per fuorigioco, lasciando la squadra ancora in battaglia ma senza il vantaggio. La situazione ha condizionato l’atteggiamento offensivo, impedendo una maggiore presenza nei momenti cruciali della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Thorstvedt deluso dopo Inter-Sassuolo: «Con il mio gol potevamo cambiare la partita. Sono i più forti, ma sul rosso a Matic ho qualcosa »

Kristian Thorstvedt non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro l’Inter.

Il calcio di Serie A torna sotto i riflettori con il match tra Sassuolo e Inter, giocato al Mapei Stadium.

