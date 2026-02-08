Thorstvedt deluso dopo Inter-Sassuolo | Con il mio gol potevamo cambiare la partita Sono i più forti ma sul rosso a Matic ho qualcosa
Kristian Thorstvedt si dice deluso dopo la partita contro l’Inter. Il centrocampista del Sassuolo commenta il suo gol mancato e sottolinea che, con quella rete, le cose sarebbero potute andare diversamente. Thorstvedt aggiunge anche che l’episodio del rosso a Matic ha influito molto sulla partita, lasciandolo con un senso di frustrazione.
Il commento di Kristian Thorstvedt dopo la sfida tra Sassuolo e Inter entra nel vivo della lettura tattica e della gestione degli episodi chiave. Il centrocampista esamina i momenti decisivi e le scelte che hanno segnato la partita, offrendo una prospettiva mirata sull'andamento della gara, sui sostegni di reparto e sull’impatto dell’avversario. La rete che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del confronto non è stata convalidata per fuorigioco, lasciando la squadra ancora in battaglia ma senza il vantaggio. La situazione ha condizionato l’atteggiamento offensivo, impedendo una maggiore presenza nei momenti cruciali della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
