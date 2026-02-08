Udinese Runjaic recrimina dopo il KO col Lecce | Il livello del campo non è stato all’altezza della Serie A!

8 feb 2026

Dopo la sconfitta contro il Lecce, Kosta Runjaic non risparmia critiche. L’allenatore dell’Udinese si è lamentato del livello del campo, che, a suo avviso, non era all’altezza della Serie A. Runjaic ha parlato a DAZN, sottolineando che la squadra ha fatto il possibile, ma le condizioni del campo hanno influito molto sulla partita.

