Zelensky lancia una sfida: elezioni in Ucraina in cambio di una tregua di due mesi. Monaco di Baviera, 14 febbraio 2026 – In una mossa a sorpresa alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto di indire elezioni nel suo paese se venisse garantita una tregua di due mesi. L’iniziativa, che apre un nuovo scenario diplomatico, è strettamente legata alle dinamiche politiche interne agli Stati Uniti e alla possibile influenza di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Un cambio di passo nella strategia di Kiev. L’offerta di Zelensky rappresenta un tentativo di sbloccare una situazione di stallo che dura da oltre due anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Zelensky ha deciso di andare avanti con le sue scelte.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di concedere due mesi di cessate il fuoco, annunciando che in quel periodo si terranno le elezioni in Ucraina.

Zelensky cede alle pressioni Usa: «Piano per le elezioni presidenziali e referendum»La rivelazione del Financial Times. Il presidente ucraino replica: Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci ... avvenire.it

Il presidente ucraino Zelensky annuncerà elezioni anticipate e un referendum sulla fine della guerra, dice il Financial TimesSecondo il Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando delle elezioni presidenziali anticipate e un referendum sull’accettazione di un piano per la fine della guerr ... ilpost.it

