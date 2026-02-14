Zelensky lancia un messaggio agli Usa | Dateci due mesi di cessate il fuoco e indirò elezioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di concedere due mesi di cessate il fuoco, annunciando che in quel periodo si terranno le elezioni in Ucraina. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Zelensky ha sottolineato quanto sia importante mantenere unita l’Europa e ha ringraziato i paesi del continente per l’aiuto finora ricevuto. Ha anche aggiunto che questa pausa potrebbe favorire una soluzione duratura al conflitto.

Un lugo applauso, condito da standing ovation, accompagna l'inizio del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. È senza dubbio uno degli ospiti più attesi del summit, e inizia il suo intervento con un sentito ringraziamento all'Unione Europea. Sottolineando l'importanza del programma Purl, ovvero la Lista dei Requisiti Prioritari per l'Ucraina, che fornisce a Kiev armi statunitensi per combattere contro la Russia, dichiara: " La maggior parte dei missili di difesa aerea in grado di fermare i missili balistici russi ci arrivano grazie al Purl che esiste grazie all'Europa.