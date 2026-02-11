Referendum per la pace ed elezioni in Ucraina Zelensky cede alle pressioni di Trump

Zelensky ha deciso di andare avanti con le sue scelte. Il presidente ucraino ha annunciato che il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’invasione russa, terrà le elezioni presidenziali e un referendum sulla pace. La mossa arriva dopo settimane di pressioni interne ed esterne, anche da parte di Trump, che ha spinto per un confronto diretto con Mosca. La data è stata fissata, ma la discussione tra le parti resta aperta e i dettagli ancora non sono chiari.

Roma, 11 febbraio 2026 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.

