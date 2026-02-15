Ucraina Kallas attacca Mosca | Russia non è superpotenza economia distrutta
Kaja Kallas ha criticato Mosca alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, affermando che la Russia non è più una superpotenza a causa della sua economia in rovina. La premier estone ha sottolineato come le sanzioni e le difficoltà interne abbiano indebolito il Paese, che ora fatica a mantenere il ruolo che un tempo rivestiva sulla scena internazionale. Durante il suo intervento, ha evidenziato che la Russia sta perdendo influenza e potere militare, rendendo difficile considerarla ancora una grande potenza.
(LaPresse) Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato che la Russia non può essere considerata una superpotenza. Dopo oltre dieci anni di conflitto, inclusi quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, Mosca avrebbe superato solo di poco le linee del 2014, pagando – secondo Kallas – un costo di 1,2 milioni di vittime. Kallas ha descritto la Russia come un Paese indebolito, con l’economia in difficoltà, scollegato dai mercati energetici europei e con cittadini in fuga. Secondo l’Alta rappresentante, la minaccia più grande oggi è che Mosca possa ottenere più risultati al tavolo dei negoziati di quanti ne abbia ottenuti sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
