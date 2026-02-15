Kallas | La Russia non è superpotenza economia distrutta e 1,2 milioni di vittime

Kaja Kallas ha detto che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è ormai in rovina e il conflitto ha causato oltre 1,2 milioni di vittime. Durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ha evidenziato come il paese sia stato indebolito dagli sviluppi recenti, sottolineando anche le devastanti conseguenze sul territorio e sulla popolazione.

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, l’Alta rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha delineato un quadro critico della situazione russa: “ La Russia non è una superpotenza. Dopo oltre un decennio di conflitti, inclusi quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, ha appena superato le linee del 2014, con un costo di 1,2 milioni di vittime. Oggi la Russia è distrutta, la sua economia è a pezzi, è scollegata dai mercati energetici europei e i suoi cittadini stanno fuggendo”. La vera minaccia di Mosca e le condizioni per i negoziati. Kallas ha sottolineato che la minaccia più grande della Russia non è militare, ma diplomatica: “Rappresenta un rischio se ottiene più al tavolo dei negoziati di quanto abbia ottenuto sul campo di battaglia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

