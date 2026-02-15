Kallas | La Russia non è una superpotenza la sua economia è a pezzi
L'intervento a Monaco. Da Bruxelles arriva un messaggio netto: la Russia non può essere considerata una superpotenza. A ribadirlo è stata l'Alta rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo a Monaco. Secondo Kallas, è necessario mantenere uno sguardo realistico sulla situazione attuale. Dopo oltre dieci anni di conflitti e quattro anni di guerra su larga scala, Mosca ha registrato progressi territoriali minimi rispetto alle linee del 2014. Il costo umano ed economico del conflitto. Il prezzo pagato, ha sottolineato, è stato altissimo: circa 1,2 milioni di vittime.
Argomenti discussi: Kallas: la Russia non sta vincendo la guerra; Ucraina, Kallas: la Russia finge di negoziare mentre cresce la pressione su Kyiv; Kallas: Mosca deve essere costretta a fare concession reali; Kallas: L'Europa non è in declino, in molti vogliono unirsi a noi.
