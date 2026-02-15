Kallas ha dichiarato che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è in crisi e si sgretola. Durante un evento a Monaco, il ministro estone ha sottolineato come le sanzioni e i problemi interni abbiano indebolito il paese, che ora fatica a mantenere il suo peso internazionale. Da Bruxelles, invece, arrivano segnali chiari: non si può considerare la Russia come una potenza globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento a Monaco. Da Bruxelles arriva un messaggio netto: la Russia non può essere considerata una superpotenza. A ribadirlo è stata l’Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, intervenendo a Monaco. Secondo Kallas, è necessario mantenere uno sguardo realistico sulla situazione attuale. Dopo oltre dieci anni di conflitti e quattro anni di guerra su larga scala, Mosca ha registrato progressi territoriali minimi rispetto alle linee del 2014. Il costo umano ed economico del conflitto. Il prezzo pagato, ha sottolineato, è stato altissimo: circa 1,2 milioni di vittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Kallas: “La Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi”

Kaja Kallas ha detto che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è ormai in rovina e il conflitto ha causato oltre 1,2 milioni di vittime.

Kaja Kallas ha criticato la Russia durante la conferenza di Monaco, affermando che la sua economia è in crisi a causa delle sanzioni occidentali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.