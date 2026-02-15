Ucraina | il caso Pokrovsk e le lezioni sulla guerra urbana

L’Institute for the Study of War ha confermato che i militari russi hanno preso il controllo di Pokrovsk, una città chiave nell’est dell’Ucraina. La conquista è avvenuta dopo intense settimane di combattimenti, lasciando dietro di sé edifici danneggiati e strade deserte. La presa di Pokrovsk rappresenta un colpo importante per le forze ucraine, che avevano cercato di difendere la zona. La battaglia ha mostrato quanto sia difficile combattere in ambienti urbani sotto attacco.

Ormai da alcuni giorni anche l' Institute for the Study of War indica chiaramente nelle sue mappe la città ucraina di Pokrovsk come conquistata dai russi. La notizia, passata praticamente in silenzio sulla stampa nostrana, fa rumore per varie ragioni. Primo arriva da un sito che pur essendo ricco di informazioni utili è chiaramente, e a volte anche sfacciatamente, schierato dalla parte ucraina invece di rappresentare una visione distaccata del conflitto. Secondariamente, perché tra novembre e dicembre scorso nel dibattito pubblico occidentale e italiano la cittadina era diventata molto famosa dopo che i russi la consideravano già in mano loro mentre gli ucraini affermavano di controllarla e molti analisti hanno sostanzialmente rilanciato tale visione, che però non corrispondeva alle reali dinamiche del campo di battaglia.