Pokrovsk è caduta. A Pokrovsk ancora si combatte. Le notizie che giungono dal fronte sono contrastanti e la propaganda si impegna a smentire ogni progresso conseguito sul campo. Per il ministero della Difesa russo, la città di Pokrovsk, snodo strategico nella regione ucraina di Donetsk, è ormai sotto il totale controllo delle truppe di Mosca, che hanno esibito la propria bandiera nella piazza Shibanka, al centro di una città completamente devastata dai combattimenti. "L e unità del raggruppamento di truppe 'Centro' hanno completato la liberazione della città di Pokrovsk ", asseriscono i russi, che sarebbero impegnati nell’eliminazione dell'ultima resistenza di " piccoli gruppi delle forze armate ucraine ancora presenti nell'abitato ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it