Guerra Ucraina Mosca vuole strangolare Pokrovsk con il blocco della città Sul fronte 710.000 russi

La battaglia di Pokrovsk entra oggi in una fase decisiva: le forze russe stanno tentando di imporre un blocco attorno alla città, utilizzando droni pilotati da unità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Ucraina, Mosca vuole "strangolare" Pokrovsk con il blocco della città. Sul fronte 710.000 russi

Chernobyl, l'Aiea: “Il rivestimento della centrale nucleare non è più sicuro” Segui tutti gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/ucraina-guerra-putin-in-india-kiev-lasci-tutto-il-donbas-o-lo-prenderemo- - facebook.com Vai su Facebook

I bambini dell' #Ucraina che resistono agli orrori della guerra e difendono il diritto alla speranza. " " è il nuovo libro del nostro portavoce @Andrea_Iacomini: presentazione a #Roma martedì 9/12, ingresso libero libreriaeli.it/ev Vai su X

Guerra Ucraina, Mosca vuole "strangolare" Pokrovsk con il blocco della città. Sul fronte 710.000 russi - La battaglia di Pokrovsk entra oggi in una fase decisiva: le forze russe stanno tentando di imporre un blocco attorno alla città, utilizzando droni pilotati da ... Lo riporta msn.com

Ucraina: in corso l'incontro di Witkoff e Kushner con Putin a Mosca - Il presidente russo: 'Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti: sta cercando di impedire agli Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta' (ANSA) ... Riporta ansa.it

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Trump: "Europa rischia cancellazione" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Segnala tg24.sky.it

Ucraina, l'ultimatum di Putin: vuole la resa di Kiev. Gli Usa “graziano” Lukoil, allentate le sanzioni - Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni nei confronti del gigante petrolifero russo Lukoil e prorogato l’autorizzazione a operare all’estero. Da ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, scontro sui territori e sulla Nato: i nodi che hanno bloccato il negoziato - Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore ... Si legge su ilgazzettino.it

Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». Secondo lastampa.it