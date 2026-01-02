Ucraina massiccio attacco di droni russi a Zaporizhzhia – La diretta

A Zaporizhzhia, in Ucraina, si sono verificati recenti attacchi con droni provenienti dalla Russia. La situazione è stata confermata dalle autorità locali, che hanno segnalato esplosioni e incendi nella città. La notizia evidenzia la tensione nella regione, con sviluppi ancora in corso e attenzione rivolta alla sicurezza dei cittadini.

Zaporizhzhia, in Ucraina, è sotto attacco massiccio da parte di droni russi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, stando a quanto riporta Ukrinform, secondo cui sono state udite esplosioni e segnalati incendi in città. “I russi stanno colpendo il centro regionale. Ci sono incendi”, ha scritto Fedorov. L’allerta aerea continua, avverte l’Amministrazione militare regionale, e i residenti di Zaporizhzhia e della regione sono invitati a rimanere in luoghi sicuri. In precedenza, l’Aeronautica militare aveva lanciato l’allarme per la presenza di droni d’attacco in avvicinamento alla città ucraina da sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it

