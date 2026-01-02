Ucraina attacco di droni russi su Zaporizhzhia | distrutto un centro commerciale
Un nuovo attacco di droni russi ha colpito Zaporizhzhia, in Ucraina, causando la distruzione di un centro commerciale. La notizia è stata confermata da Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale, tramite un messaggio su Telegram. L’evento si inserisce in un contesto di tensione crescente nella regione, evidenziando la persistenza delle tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto.
Massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Colpito e distrutto un centro commerciale. Non sono segnalati feriti. Secondo Ukrinform, il primo giorno del nuovo anno la Russia ha attaccato la regione e quasi 4mila persone sono rimaste senza elettricità. Due persone sarebbero rimaste ferite
