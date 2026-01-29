Ucraina attacco russo con droni su Odessa | danni a strutture industriali

La notte a Odessa si è accesa di nuovo di luci e suoni di sirene. La Russia ha lanciato un attacco con droni contro il porto ucraino, colpendo un impianto industriale e alcune strutture di produzione. Nessuno ha riportato vittime, ma i danni sono evidenti e aumentano le tensioni nella regione.

La Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni contro la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero- Secondo le autorità ucraine, sono stati danneggiati un impianto industriale e alcuni edifici di produzione. Un incendio ha colpito un magazzino e diversi camion sono rimasti danneggiati. Non si registrano feriti. L'aeronautica ucraina riferisce che sono stati intercettati 103 tra droni e missili su 146 lanciati.

