Ucraina arrestato per corruzione l’ex ministro Galushchenko Stava cercando di fuggire
L’ex ministro dell’Energia ucraino, Herman Galushchenko, è stato fermato questa notte perché tentava di scappare dopo essere stato accusato di corruzione. Le forze dell’ordine lo hanno intercettato mentre cercava di lasciare il paese con documenti falsificati. La sua fuga era stata segnalata da alcune fonti investigative che avevano seguito i suoi spostamenti sospetti.
Roma, 15 febbraio 2026 - L'ex ministro dell'Energia ucraino Herman Galushchenko è stato arrestato questa notte. Lo ha resto noto l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu). "Oggi, mentre attraversava il confine di Stato, gli investigatori del Nabu hanno arrestato l'ex ministro dell'Energia nell'ambito del caso 'Midas'. Le prime indagini sono in corso in conformità con i requisiti di legge e un ordine del tribunale", ha scritto l’ufficio in una nota. Secondo il quotidiano Ukrainska Pravda l'ex membro del governo di Kiev era a bordo di un treno e stava tentando di fuggire dal Paese. Costretto a lasciare il suo incarico lo scorso novembre, Galushchenko è coinvolto nell' inchiesta Midas, il gigantesco scandalo di corruzione nel settore energetico che ha fatto traballare la fiducia degli alleati occidentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L’ex ministro ucraino dell’Energia Galushchenko arrestato mentre tenta di passare la frontiera. È indagato per corruzione
Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con un treno, a causa di un’indagine per corruzione.
Ucraina, arrestato l’ex ministro dell’Energia: stava provando a lasciare il Paese
Herman Halushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato fermato mentre cercava di lasciare il Paese, probabilmente per evitare un’indagine.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A Mosca il delitto imperfetto contro il generale delle trame; Ucraina: Referendum per la pace ed elezioni, Zelensky cede alle pressioni di Trump. Ma Kiev smentisce: nessun annuncio senza sicurezza; Via libera dal Parlamento Europeo al prestito da 90 miliardi all’Ucraina.
Galushchenko, ex ministro ucraino arrestato: stava cercando di lasciare il Paese. Ecco di cosa è accusatoHerman Galushchenko, ex ministro dell'Energia dell'Ucraina, è stato arrestato su mandato dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) e dalla ... ilmessaggero.it
Ex ministro ucraino arrestato mentre tentava di lasciare il PaeseL’ex ministro ucraino dell’Energia Herman Galushchenko è stato arrestato su mandato dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e dalla Procura per l’anticorruzione (Sapo) durante un ten ... ilsole24ore.com
Tragedia in autostrada, muore 29enne. Banda dei bancomat: un arrestato confessa. Reportage dall'Ucraina di Daniele Bellocchio. Le altre notizie del giorno facebook
Ucraina, bombardamenti russi su Kherson | Arrestato a Dubai l'attentatore del generale del Gru #ucraina x.com