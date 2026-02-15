L’ex ministro dell’Energia ucraino, Herman Galushchenko, è stato fermato questa notte perché tentava di scappare dopo essere stato accusato di corruzione. Le forze dell’ordine lo hanno intercettato mentre cercava di lasciare il paese con documenti falsificati. La sua fuga era stata segnalata da alcune fonti investigative che avevano seguito i suoi spostamenti sospetti.

Roma, 15 febbraio 2026 - L'ex ministro dell'Energia ucraino Herman Galushchenko è stato arrestato questa notte. Lo ha resto noto l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu). "Oggi, mentre attraversava il confine di Stato, gli investigatori del Nabu hanno arrestato l'ex ministro dell'Energia nell'ambito del caso 'Midas'. Le prime indagini sono in corso in conformità con i requisiti di legge e un ordine del tribunale", ha scritto l’ufficio in una nota. Secondo il quotidiano Ukrainska Pravda l'ex membro del governo di Kiev era a bordo di un treno e stava tentando di fuggire dal Paese. Costretto a lasciare il suo incarico lo scorso novembre, Galushchenko è coinvolto nell' inchiesta Midas, il gigantesco scandalo di corruzione nel settore energetico che ha fatto traballare la fiducia degli alleati occidentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, arrestato per corruzione l’ex ministro Galushchenko. “Stava cercando di fuggire”

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con un treno, a causa di un’indagine per corruzione.

Herman Halushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato fermato mentre cercava di lasciare il Paese, probabilmente per evitare un’indagine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.