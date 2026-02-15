Ucraina arrestato l’ex ministro dell’Energia | stava provando a lasciare il Paese

Herman Halushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato fermato mentre cercava di lasciare il Paese, probabilmente per evitare un’indagine. Durante la notte tra il 14 e il 15 febbraio, le autorità lo hanno arrestato al confine, scoprendo che stava tentando di scappare. La sua fuga ha attirato l’attenzione delle forze di sicurezza ucraine, che hanno deciso di intervenire immediatamente.

L'ex ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko è stato arrestato dall'Ufficio nazionale anticorruzione dell' Ucraina (Nabu) e dalla procura speciale anticorruzione (Sapo) mentre tentava di attraversare il confine nella notte fra il 14 e il 15 febbraio. Lo riferisce l'Ukrainska Pravda citando una fonte informata, secondo cui Halushchenko è stato fatto scendere da un treno. La fonte ha spiegato che le guardie di frontiera avevano ricevuto una richiesta dal Nabu e dal Sapo riguardo a Halushchenko, per ottenere informazioni nel caso in cui avesse tentato di attraversare il confine. Questa procedura viene applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, arrestato l'ex ministro dell'Energia: stava provando a lasciare il Paese