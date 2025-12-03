Confindustria settore chimico-farmaceutico | eletta la nuova presidente

L’assemblea generale della sezione Industrie chimico-carmaceutiche di Confindustria Brindisi ha eletto l’ingegnere Vania Lombardi, Versalis Spa, nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Lombardi, nell’esprimere piena soddisfazione per il mandato ricevuto, ha dichiarato “Ringrazio gli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Confindustria, settore chimico-farmaceutico: eletta la nuova presidente

Approfondisci con queste news

Diamo il benvenuto a BITEC Srl! La grande famiglia di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico continua a crescere con l’ingresso di BITEC Srl. BITEC Srl opera nel settore acquedottistico con competenze avanzate nella realizzazione di impianti prefabbric Vai su X

Diamo il benvenuto a BITEC Srl! La grande famiglia di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico continua a crescere con l’ingresso di BITEC Srl. BITEC Srl opera nel settore acquedottistico con competenze avanzate nella realizzazione di impianti prefabbric - facebook.com Vai su Facebook

Confindustria, settore chimico-farmaceutico: eletta la nuova presidente - carmaceutiche di Confindustria Brindisi ha eletto l’ingegnere Vania Lombardi, Versalis Spa, nuovo presidente per il quadriennio 2025- Si legge su brindisireport.it

Italia-Romania, Protocollo strategico per il settore farmaceutico - grande appuntamento mondiale dedicato all'industria farmaceutica, che copre l'intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Chimico e farmaceutico, al Sud un hub industriale sul Mediterraneo - Dice Pierluigi Petrone, nella sua veste di vicepresidente dell'Unione industriali di Napoli e di leader con le aziende di famiglia del settore chimico- Si legge su ilmattino.it

Confindustria: manifattura Italia genera 15% del Pil del Paese - (askanews) – La manifattura italiana mantiene un ruolo rilevante nel contesto internazionale e per l’economia nazionale: è l’8ª al mondo e la 2ª in Europa per dimensioni (2,1% del valore ... Da msn.com

Lavoro: Ccnl chimico-farmaceutico, richiesta salariale da 305 euro per 2025-2028 - Presentata a Roma l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico- Si legge su ilsole24ore.com

Orsini (Confindustria): “Settore è fiore all'occhiello, ma payback penalizza imprese” - Per produttività il settore della farmaceutica in Italia “è un fiore all'occhiello”, dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che chiudendo l'assemblea di Farmindustria sottolinea che le ... Si legge su quotidianosanita.it