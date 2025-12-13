L’Anpi ha una nuova guida Ferrari eletta presidente

Anna Ferrari è stata eletta all’unanimità come nuova presidente dell’Anpi Reggio Emilia, succedendo a Ermete Fiaccadori, scomparso recentemente. La nomina è avvenuta durante l’assemblea di giovedì sera, segnando un nuovo importante momento per l’associazione partigiani della città.

È Anna Ferrari la nuova presidente di Anpi Reggio Emilia. Eletta giovedì sera all’unanimità dall’associazione partigiani, prende il posto di Ermete Fiaccadori prematuramente scomparso il 27 novembre scorso. Una nomina che passerà agli annali perché è la prima donna al vertice dell’Anpi reggiana (mentre in Italia non è inedita una conduzione al femminile con Carla Nespolo che rivestì il ruolo di presidente nazionale) nel corso degli 80 anni di storia dell’associazione. Ferrari, che ricopriva già il ruolo di vicepresidente vicaria, ora guiderà l’associazione sino al nuovo congresso provinciale previsto tra le fine del 2026 e l’inizio del 2027. Ilrestodelcarlino.it

