Ucciso per il controllo dello spaccio nel Napoletano | tre arresti

Ottavio Colalongo, 48 anni, è stato ucciso a Scisciano il 17 dicembre 2025 per il controllo dello spaccio nel Napoletano. Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno ricostruito il ruolo di ciascuno nel delitto. Le indagini, condotte sotto la guida della Dda di Napoli, hanno portato a identificare i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ritenuti dagli inquirenti i mandanti e gli esecutori materiali dll’omicidio di Ottavio Colalongo, 48 anni, ucciso a Scisciano, in provincia di Napoli, il 17 dicembre 2025, le tre persone arrestate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli (pm Henry John Woodcock). I militari hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Napoli Alessandra Grammatica con la quale si contestano, a vario titolo, l’ omicidio, la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Luongo-Covone-Aloia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ucciso per il controllo dello spaccio nel Napoletano: tre arresti 29enne ucciso nel Napoletano, tre arresti Tre uomini sono stati arrestati in relazione all’omicidio di Davide Fiorucci, avvenuto nella notte dell’11 febbraio scorso nel Piano Napoli a Boscoreale. A Prato guerra tra bande rivali per il controllo dello spaccio: quattro arresti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Capotreno ucciso per aver chiesto il biglietto; Pusher ucciso, l'agente indagato anche per falso; Kurt Cobain è stato ucciso? La criminalista Sara Capoccitti: Ci sono molte incongruenze; Contestato un arresto del 2024: sull’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo un fascicolo con l’accusa di falso. Ucciso per il controllo dello spaccio nel Napoletano, tre arrestiSono ritenuti dagli inquirenti i mandanti e gli esecutori materiali dll'omicidio di Ottavio Colalongo, 48 anni, ucciso a Scisciano, in provincia di Napoli, il 17 dicembre 2025, le tre persone arrestat ... ansa.it Camorra, tre arresti per l’omicidio di Ottavio Colangelo a Scisciano: ucciso per controllo spaccioLe misure cautelari emesse dal gip di Napoli eseguite dai carabinieri. I tre ritenuti mandanti ed esecutori, tra le aggravanti la finalità di agevolare il clan camorristico Luongo-Covone-Aloia contro ... msn.com Un uomo ha sparato e ucciso sua figlia in procinto di rientrare in Gran Bretagna dagli USA dopo una discussione su Trump, ma le accuse contro di lui sono state ritirate perché ha dichiarato di aver bevuto e di aver perso il controllo dell’arma. Lei gli aveva chie facebook