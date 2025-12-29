29enne ucciso nel napoletano tre arresti

Tre uomini sono stati arrestati in relazione all’omicidio di Davide Fiorucci, avvenuto nella notte dell’11 febbraio scorso nel Piano Napoli a Boscoreale. La vittima, un 29enne, è stata colpita con una decina di colpi di arma da fuoco. L’indagine ha portato all’identificazione e alla cattura dei presunti responsabili, contribuendo a fare luce su un episodio di violenza nel territorio napoletano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbero fatto parte del commando di fuoco che la notte dell’11 febbraio dello scorso anno uccise, con una decina di colpi di arma da fuoco, il 29enne Davide Fiorucci nella zona del Piano Napoli a Boscoreale: tre persone sono state arrestate. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata: le accuse sono di omicidio premeditato e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso. Fiorucci fu raggiunto dal commando e centrato da più colpi di pistola nel corso della notte, mentre si trovava sotto la propria abitazione e stava rincasando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

