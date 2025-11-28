A Prato guerra tra bande rivali per il controllo dello spaccio | quattro arresti

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura di Prato, ha emesso nelle scorse ore un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di due cittadini di nazionalità marocchina (rispettivamente di 22 anni e di 25 anni) di un cittadino pakistano di 34 anni e di un cittadino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it