A Prato guerra tra bande rivali per il controllo dello spaccio | quattro arresti
Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura di Prato, ha emesso nelle scorse ore un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di due cittadini di nazionalità marocchina (rispettivamente di 22 anni e di 25 anni) di un cittadino pakistano di 34 anni e di un cittadino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Prato, arrestate le bande in guerra per il mercato della droga: usavano pistole e machete
Lotta tra bande a Prato e scia di sangue, agguati con machete e coltelli: 4 uomini arrestati - Quattro misure cautelari a Prato contro bande rivali: violente aggressioni per il controllo della droga.
Prato: eseguite 4 misure cautelari verso appartenenti a bande rivali per il controllo della droga - Polizia di Stato di Prato, volta ad implementare la presenza nelle aree urbane maggiormente sensibili e al contrasto degli episodi di violenza urbana ...
Follia nella notte a Prato: coltelli, manganelli e pistole: guerra tra bande, un uomo in ospedale - Nella notte a cavallo tra venerdì e sabato 12 aprile, intorno alle 1,15, a Prato, in via del Purgatorio ...