Uccide rivale e scappa Fermato sull’Autosole

Giovanni Rossi ha sparato e ucciso il suo rivale in una lite scoppiata nel pisano, poi è fuggito sull’autostrada. La polizia stradale di Battifolle lo ha fermato nel tratto toscano dell’A1, durante un normale controllo. Il sospetto si è diffuso subito, e gli agenti hanno deciso di intervenire. Rossi guidava nervosamente, con il viso teso, quando è stato bloccato.

Bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell'autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale, perché sospettato di un omicidio appena commesso nel pisano. Sono più o meno le 5 del mattino. Un risveglio tremendo quello di Montecalvoli, in provincia di Pisa. Un ragazzo ucciso, in mezzo alla strada. Nel cuore di un paesino fatto di filari di case che si incrociano: colpi di pistola sparati a bruciapelo. Altri due ragazzi, il cugino, anche lui albanese, e l'italiano che guidava la Fiat Doblò sulla quale i tre viaggiavano, sono sotto choc quando arrivano tempestivi i soccorsi di un cittadino e dei soccorritori della vicina Misericordia che si trova poco più in là, una ventina di metri dal punto dove si è consumato l'omicidio: il personale intervenuto – immediatamente raggiunto dai carabinieri della compagnia di San Miniato – tenta di tutto per strappare il giovane alla morte.