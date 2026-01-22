Vaga sull’Autosole cane salvato

Durante un tragitto sull'autostrada A1, un cane bianco di nome Leon è stato trovato che vagava smarrito tra le corsie. Gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza l’animale e lo hanno salvato da un potenziale pericolo. L’intervento ha evitato conseguenze gravi per il cane e ha consentito di avviare le procedure di rintraccio del proprietario.

Vagava solo soletto in autostrada, con l'aria smarrita e impaurita: un cagnolone dal manto bianco, Leon, è stato salvato dagli agenti della Polstrada, che lo hanno recuperato mentre correva tra le corsie dell'A1, nel territorio di Casalecchio di Reno. Una storia a lieto fine, per un dolce meticcio e il suo proprietario che ha potuto riabbracciarlo. Il peloso a quattro zampe, giovedì scorso, si è perso ed è arrivato fino al chilometro 189 dell'Autostrada del Sole. Protagonisti del salvataggio, due poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud, che sono intervenuti su input del Centro operativo autostradale di Casalecchio: tanti viaggiatori, infatti, avevano segnalato la presenza del cane che pericolosamente camminava tra i veicoli.

