Oggi, domenica 15 febbraio, l’Italia partecipa alle finali delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che alcune medaglie sono state assegnate nelle scorse ore. La mattina si apre con la staffetta maschile di sci di fondo alle 10:00, seguita dal gigante femminile di sci alpino alle 11:30. Nel pomeriggio, alle 14:00, si svolgono le gare di biathlon e speed skating, mentre alle 16:30 sono in programma le competizioni di snowboardcross a coppie miste e skeleton. La giornata si conclude con il salto con gli sci femminile alle 19:00,

Oggi, domenica 15 febbraio, nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta maschile di sci di fondo, le dual moguls maschili di sci freestyle, il gigante femminile di sci alpino, le pursuit di biathlon, i 500 femminili di speed skating, le gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, ed il trampolino grande femminile di salto con gli sci. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante femminile. La tigre di La Salle, dopo aver estasiato nel superG sull’Olympia delle Tofane, andrà in cerca della magica doppia tra le porte larghe, ma non sarà affatto semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (15 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

