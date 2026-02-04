Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 4 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta, con orari precisi e vari canali, prima ancora della cerimonia di apertura prevista il 6 febbraio. Le squadre italiane hanno preparato le loro performance e sono pronte a dare il massimo fin dalle prime competizioni.

Gli appassionati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non dovranno attendere fino alla cerimonia di apertura del 6 febbraio per vedere gli azzurri in azione. Già oggi, mercoledì 4 febbraio, gli italiani in gara scatteranno per le prime competizioni della rassegna a Cinque Cerchi. La giornata si aprirà alle 11:30, con le prove cronometrate della discesa maschile di sci alpino, in cui saranno impegnati cinque atleti italiani pronti a difendere i colori azzurri sulle piste di Bormio. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SLITTINO DALLE 19.30 Oltre allo sci alpino, la giornata prevede la prima sessione del round robin del doppio misto di curling, discipline in cui gli italiani cercheranno di accumulare punti preziosi sin dall’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina 2026 A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate. Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 4 febbraio, tv, streaming Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Jannik Sinner all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Media Day: giornalisti italiani in visita ai Villaggi Olimpici di Milano e Cortina; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale. Diabete. Gli italiani ‘pensano’ di conoscerlo. Ma non si sentono a rischio, anche quando lo sonoSaranno presentati al congresso della Società Italiana di Diabetologia a Bologna i risultati dell’indagine di Gfk Eurisko, condotta per conto della SID, ‘Gli italiani e il diabete: le conoscenze e la ... quotidianosanita.it Australian Open 2026, non solo Sinner: tutti gli italiani in campo e quando giocanoMartedì 20 gennaio debutta sulla Rod Laver Arena di Melbourne il campione in carica: affronterà il francese Gaston. In campo anche Musetti, Darderi, Sonego e Nardi nel maschile, mentre fra le donne ... lettera43.it Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco il programma delle finali e le speranze di medaglie degli italiani in gara - facebook.com facebook Olimpiadi Milano Cortina 2026, in vacanza sulla neve 6,2 milioni di italiani x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.