Infanzia 0-6 anni | Fism chiede più sostegno e collaborazione tra scuole enti locali e famiglie

Luca Iemmi, presidente della Fism, ha preso parola durante un convegno a Reggio Calabria per lanciare un appello a scuole, enti locali e famiglie. Chiede più supporto e collaborazione per l’infanzia 0-6 anni. Secondo lui, in questa fase si gioca molto: bisogna rafforzare i servizi e mettere al centro il ruolo delle scuole paritarie. La sfida è grande, e tutti devono lavorare insieme per garantire un futuro migliore ai piccoli.

L'infanzia italiana si gioca una partita cruciale tra corresponsabilità educativa, sostenibilità dei servizi e il ruolo insostituibile delle scuole paritarie, una sfida che il presidente nazionale della Fism, Luca Iemmi, ha posto al centro del dibattito nazionale durante il convegno svoltosi a Reggio Calabria. Il sistema integrato 0-6, nato dal decreto legislativo 65 del 2017 e dalla legge della "Buona Scuola", ambisce a unificare un'offerta educativa che in passato era frammentata tra i nidi (0-3 anni) e le scuole dell'infanzia (3-6 anni), ma la sua piena realizzazione richiede un impegno congiunto di scuole, enti locali e famiglie.

