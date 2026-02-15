Cancro infantile | il 15 febbraio l’impegno globale per ricerca cura e sostegno a pazienti e famiglie

Il 15 febbraio 2026, il mondo si ferma per ricordare il cancro infantile, perché questa malattia colpisce migliaia di bambini ogni anno. In questa giornata, si cerca di aumentare la consapevolezza sulla lotta contro il tumore che minaccia le giovani vite e si promuovono iniziative di sostegno alle famiglie. Con eventi in tutto il pianeta, si punta a raccogliere fondi per migliorare le cure e accelerare la ricerca.

Un Faro nella Tempesta: La Giornata Mondiale Illumina la Lotta contro il Cancro Infantile. Oggi, 15 febbraio 2026, il mondo si unisce per la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, un momento di riflessione e mobilitazione dedicato ai giovani pazienti e alle loro famiglie. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenere chi lotta e onorare la memoria di coloro che non ce l’hanno fatta, rinnovando l’impegno per la ricerca e la cura di queste patologie complesse. Una Realtà Difficile, Dietro le Statistiche. Ogni anno, migliaia di bambini e adolescenti in tutto il mondo si confrontano con una diagnosi di cancro, un evento che sconvolge le loro vite e quelle dei loro cari.🔗 Leggi su Ameve.eu

In tutta Italia si moltiplicano le iniziative per la giornata contro il cancro infantile.

Oggi il Comitato per la vita

