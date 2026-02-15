tubatura rotta sindaco furioso contro le ditte della fibra

Il sindaco si infuria dopo il nuovo danno alla rete dell’acquedotto causato da una tubatura rotta lungo il lungomare. Le ditte che installano la fibra ottica non hanno preso le precauzioni necessarie, lasciando il sistema idrico vulnerabile. Questa volta, l’intervento di riparazione ha bloccato il traffico e causato disagi ai cittadini.

Sul lungomare si registra l’ennesimo danno alla rete dell’acquedotto ed il sindaco attacca duramente le aziende che lavorano nelle strade senza prestare le dovute attenzioni agli impianti. Accade nel centro di Cesenatico, dove venerdì le maestranze di una ditta privata che stava operando in viale Carducci per conto di Openfiber, ha danneggiato una tubatura dell’acquedotto lasciando senza acqua numerose famiglie e imprese. Si tratta di società vincitrici di bandi nazionali per la posa della fibra ottica. La mancanza di acqua si è protratta fino all’una e mezza di notte, quando i tecnici del pronto intervento di Hera hanno terminato il ripristino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

