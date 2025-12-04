Cantieri per la fibra il sindaco minaccia denunce | le ditte rifanno le strade
Nei giorni scorsi il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha bloccato tutti i cantieri per la fibra in città perché i lavori avevano deturpato le strade. Dopo la minaccia di denunce, però, le ditte hanno risistemato i tratti di strada coinvolti. L'annuncio arriva dallo stesso primo cittadino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
