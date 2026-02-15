Chivu sta con l' arbitro | Kalulu tocca Bastoni E da ammonito le mani devi tenertele a casa

Ma quanto pesa, questo primo big match conquistato dall'Inter di Chivu? Contro la Juve, al termine di un derby d'Italia pazzo, vincendo al 90'. E ripiazzandosi lì sopra a +8 sul Milan 2°. "Abbiamo patito un po': non si vinceva uno scontro diretto da due anni, ma con il cuore siamo riusciti a portarla a casa. Mi prendo la vittoria, il carattere, la ricerca di andare a far male contro una squadra che da quando è arrivato Spalletti mette in difficoltà chiunque, sia sul piano individuale che collettivo. Bisogna fargli i complimenti perché è una signora squadra". Alla vigilia, proprio Chivu aveva detto che avrebbe iniziato "a parlare di arbitri quando vedrò un allenatore in conferenza chiedere scusa dopo un episodio a favore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

