Trump | da Board of Peace 5 mld per Gaza

Il presidente Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raccolto oltre 5 miliardi di dollari per Gaza, a causa di una riunione prevista il 19 febbraio a Washington. Trump ha scritto su Truth che, durante l'incontro al Donald Trump Institute of Peace, i membri dell’organismo confermeranno l’impegno degli stati a finanziare aiuti umanitari e progetti di ricostruzione nella Striscia. Inoltre, verrà annunciato l’invio di migliaia di soldati nella forza internazionale di stabilizzazione, per garantire sicurezza e ordine nell’area. La riunione segnerà l’inizio di un organismo che Trump definisce il più influente mai esist

22.10 "Il 19 febbraio sarò raggiunto dai membri del Board of Peace presso il Donald Trump Institute of Peace di Washington dove annunceremo che gli stati membri hanno impegnato oltre 5 mld di dollari per sforzi umanitari e ricostruzione di Gaza,e migliaia di persone nella forza internazionale di stabilizzazione per mantenere sicurezza e la pace per Gaza" Lo scrive il presidente Usa Trump su Truth alla vigilia della prima riunione del Board of Peace,che "si rivelerà l'organismo internazionale più influente della storia".