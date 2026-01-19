Il Cremlino ha comunicato che Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza. La proposta riflette un tentativo di promuovere dialogo e cooperazione nella regione. La notizia evidenzia l'interesse internazionale nel favorire iniziative di pace in un'area caratterizzata da tensioni e conflitti continui.

(Adnkronos) – Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l'agenzia di stampa Tass. L'invito di Trump a Putin è ''in fase di valutazione'', ha aggiunto Peskov. Anche . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione. Questa proposta mira a favorire un processo di stabilizzazione e pace nella zona, coinvolgendo diverse parti interessate. La decisione rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni durature per la regione.

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza

Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Questo consiglio ha il compito di facilitare la gestione e la stabilità nella Striscia di Gaza, nel rispetto degli impegni presi. La nomina dei componenti rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e cooperazione tra le parti coinvolte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Gaza, Cremlino annuncia: "Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace" - Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. adnkronos.com