Gaza Trump | Formato Consiglio per la pace Hamas consegni armi

Gaza, Trump ha annunciato la creazione di un nuovo Consiglio per la pace, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la stabilità nella regione. Durante un intervento, ha sottolineato l’importanza della consegna delle armi da parte di Hamas come condizione per avanzare verso una soluzione duratura. L’annuncio, che coinvolge membri di rilievo, rappresenta un passo importante nel tentativo di promuovere la pace in un contesto complesso e delicato.

(Adnkronos) – "E' per me un grande onore annunciare che il board della pace" per Gaza "è stato formato: i membri saranno annunciati a breve, ma posso dire che con certezza che è il più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Così in un post su Truth social Donald Trump, dopo aver annunciato anche l'avvio della fase 2 del suo piano per Gaza. "Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell'ultimo corpo a Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. Possono farlo con le buone o con le cattive.

Gaza, Trump su Truth: "Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi" - "Posso dire che con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo", ha affermato il presidente americano ... tg24.sky.it

Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi". Inizia la fase 2 della Striscia - Si tratta del "più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". gazzettadelsud.it

