Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza

Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Questo consiglio ha il compito di facilitare la gestione e la stabilità nella Striscia di Gaza, nel rispetto degli impegni presi. La nomina dei componenti rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e cooperazione tra le parti coinvolte.

Donald Trump ha annunciato i nomi di alcuni componenti del Board of Peace per Gaza, il Consiglio previsto dalla seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas per gestire la Striscia. Ci sono il segretario di Stato Marco Rubio, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, l’ex premier britannico Tony Blair, l’imprenditore miliardario Marc Rowan, il direttore della Banca mondiale Ajay Banga e il l’ex produttore televisivo e collaboratore di Trump Robert Gabriel. Tra i compiti del Board c’è quello di supervisionare l’operato del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, un organismo composto da figure tecniche in gran parte palestinesi che dovrebbe governare il territorio esautorando Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza Leggi anche: Trump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza: ecco tutti i nomi Leggi anche: Gaza, Netanyahu annuncia Mladenov alla guida del Board of Peace di Trump La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza, da Tony Blair a Marco Rubio; Gaza, Trump annuncia il Board of Peace. Sui campi profughi ancora raid dell'Idf; Gaza sospesa, Trump ri-annuncia l’anonimo Consiglio della Pace; Nasce il Board of peace per Gaza, l'annuncio di Trump. Trump annuncia il Board of Peace per Gaza: ecco tutti i nomi dei componenti, da Rubio a Blair - Donald Trump ha annunciato la formazione del board esecutivo per rendere «operativa la visione del Board of Peace» per Gaza. msn.com

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza, da Tony Blair a Marco Rubio - I componenti sono il segretario di stato Marco Rubio, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga e Robert Gabriel. stabiachannel.it

Gaza, Trump annuncia il "Board of Peace": tra i membri Blair, Rubio e Witkoff. E Meloni non esclude la partecipazione italiana - Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, l'ex premier britannico Sir Tony Blair, l'ad di Apollo Management Marc Rowan, il banchiere statunitense ed ex ad di Mastercard Ajay Banga, ... msn.com

Witkoff annuncia la “Fase Due” del processo di pace di Gaza, nonostante Hamas si rifiuti di disar...

Gaza, Trump annuncia il Board of Peace: da Rubio a Blair, tutti i membri - facebook.com facebook

Gaza sospesa, Trump ri-annuncia l’anonimo Consiglio della Pace «Il più incredibile board della storia» resta ancora senza nomi. La creatura del presidente Usa non scalfisce l’occupazione. Tra raid e cecchini israeliani, nella Striscia dodici uccisi in 24 ore. Tr x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.