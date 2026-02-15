Trucco per semplificare la vita con il e-reader dopo aver sostituito quello vecchio

Maria ha scoperto un modo semplice per trasferire i file tra due e-reader Onyx Boox, evitando complicazioni. Ha collegato i dispositivi tramite una porta USB-C e ha attivato la funzione USB OTG, permettendo di copiare facilmente libri e documenti senza passare per il cloud. Questa soluzione rende più rapido e pratico gestire i contenuti tra dispositivi diversi.

Questo testo propone una guida pratica e diretta per trasferire contenuti tra due tablet Onyx Boox utilizzando una connessione USB-C e la funzione USB OTG. L'attenzione è centrata sui modelli della serie Note Air (4 C e 5 C) e sull'impiego del gestore file integrato per spostare ebook, documenti e dati in modo efficiente. L'esposizione resta mirata ai fatti, senza artifici, offrendo una procedura chiara e ripetibile. trasferire dati tra due tablet onyx boox via usb-c otg. requisiti e strumenti. per eseguire il trasferimento occorrono due tablet onyx boox compatibili e un cavo usb-c che supporti il trasferimento dati.