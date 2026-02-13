Marco Ricci, un appassionato di tecnologia di Milano, ha scoperto come trasformare il suo vecchio smartphone Android in un dispositivo super veloce con un semplice trucco, senza dover acquistare un modello nuovo.

Il tuo smartphone Android è lento? C’è un trucco semplice che può farlo tornare scattante come un top di gamma, senza cambiarlo. Ci siamo passati tutti. Lo smartphone che fino a pochi mesi fa sembrava velocissimo inizia a impuntarsi, le app si aprono con ritardo, la tastiera fatica a comparire sullo schermo e anche scorrere tra le notifiche diventa meno fluido. La prima tentazione è pensare che sia arrivato il momento di cambiarlo. In realtà, nella maggior parte dei casi, il problema non è l’hardware ma la manutenzione. Uno smartphone Android rallenta quasi sempre per una serie di piccoli fattori accumulati nel tempo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Smartphone vecchio? Ecco come trasformarlo in un top di gamma velocissimo con un solo trucco

