Luciano Spalletti sotto accusa. Di Tuttosport abbiamo scritto: il direttore Guido Vaciago fa un’analisi impietosa delle ultime tre campagne acquisti della Juventus e ricorda che: Hojlund è costato cinque milioni in più di Openda. Neres dieci in meno di Conceiçao. Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. La Stampa di Torino con Antonio Barillà scrive di condotta assurda di Spalletti: Del match diciamo che la Juve esce a pezzi, e non tanto per la sconfitta che può starci: esce a pezzi perché scivola a 8 punti dalla vetta, ripiegando di fatto i tenaci sogni scudetto, e perché Spalletti, nello stadio che è stato suo, si consegna con una condotta assurda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Imputato Spalletti, è accusato di aver sostituito Yildiz l’unico calciatore della Juventus e di aver sconfessato il mercato