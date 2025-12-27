Trova portafogli con 500 euro migrante 46enne lo consegna alla Polizia | Trovate il proprietario
Un uomo di 46 anni, giunto da poco in Italia come migrante, ha trovato a Foggia un portafogli contenente 500 euro in contanti e lo ha portato alle forze dell'ordine per riconsegnarlo al proprietario. L'uomo, residente a Napoli, incontrerà il 46enne nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Migrante trova portafogli con 500 euro e lo porta alla polizia
Leggi anche: Foggia, trova un portafogli con 500 euro e consegna tutto alla polizia locale
500€ in più nelle vostre tasche: lavoratori, oggi è un giorno di festa | Portafogli più gonfi da gennaio '26; Ladri in casa: sente la moglie urlare, va da lei e si trova davanti un 19enne marocchino che lo spinge giù per le scale e scappa....; Migliori smart tag localizzatori (dicembre 2025); Carta Cultura Giovani, ultima chiamata per i 2006: entro quando spendere il bonus.
Trova portafogli con 500 euro nel centro di Foggia e lo consegna alla Polizia locale - Rintracciato il proprietario, è un uomo residente a Napoli ... rainews.it
Trova portafogli con 500 euro, migrante lo consegna alla Polizia locale - Trova un portafogli con all'interno oltre 500 euro in contanti e consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. ansa.it
Migrante trova portafogli con 500 euro e lo restituisce - Sono le parole pronunciate dal proprietario del portafogli smarrito e riconsegnato qualche ora dopo da un migrante. avvenire.it
Foggia, uomo marocchino trova un portafoglio con oltre 500 euro e lo consegna alla Polizia: «Datelo al proprietario» - facebook.com facebook
Foggia, trova un portafogli con 500 euro e lo consegna ai vigili urbani x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.